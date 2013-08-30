وزير الاتصالات:‬‬ ادعاءات تسريب الشفرات تتنافى مع القواعد الخاصة بالتراخيص

‫‫أكد المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام من حصول خيرت الشاطر القيادى بجماعة الإخوان المسلمين على شفرة تشغيل أجهزة لاسلكى من أحد العاملين فى وزارة الاتصالات.‬‬

‫‫وأوضح الوزير أن هذه الادعاءات تتنافى تماماً مع القواعد الخاصة بالتراخيص التى تصدر لاستخدام الأجهزة اللاسلكية، والتى هى من اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنها لا تتضمن أى تراخيص أو موافقات للبرامج الإلكترونية الخاصة بتشفير الأجهزة اللاسلكية.‬‬

‫‫وشدد الوزير على أن خيرت الشاطر لم يتعامل يوماً مع قطاع الاتصالات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكداً أن وزارة الاتصالات لا تتستر على فساد أو انحراف، وكل من يثبت ارتكابه أى خطأ فسوف يحاسب أمام القانون.‬‬

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> وقال الوزير، إن هذه التصريحات غير دقيقة ومغلوطة تتسبب فى إثارة البلبلة والتشكيك فى نزاهة مؤسسات الدولة والقائمين عليها بعد ثورة 30 يونيو.‬‬‫‫

وأشار الوزير إلى أن الجميع يعلم مدى الوطنية والحرفية العالية التى تميز القائمين والعاملين فى قطاع الاتصالات، وحجم الجهد الذى يقدمونه لتأمين شبكات الاتصالات واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم اختراق الشبكات، فالأمر فى النهاية يمثل أمناً قومياً لمصر، ولا يمكن التهاون أو السماح لأحد بالعبث به، لافتاً إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حق الوزارة والجهات التابعة لها إزاء عمليات تشويه سمعة العاملين بها.‬‬

‫‫وناشدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السادة الإعلاميين الذين تكن لهم كل الاحترام مراعاة المهنية، والتأكد من دقة المعلومات الفنية قبل نشرها على الرأى العام، خاصة فى تلك القضايا ذات الحساسية الشديدة المتعلقة بالأمن القومى، مشيراً إلى أن الإعلام المصرى هو الضمير الحى للوطن والمرآة العاكسة للحقيقة، ويجب أن يظل كذلك.‬‬