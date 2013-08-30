أخبار عاجلة

صور| محافظ الدقهلية يحيل 39 موظفا بمستسفى ميت غمر للتحقيق -
وزير التعليم يصدر قرار بترقية 123 ألفًا و882 مدرسًا -
نقيب المأذونين: مكاتب التسوية والخلع سبب زيادة معدلات الطلاق -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... الأغنية الشعبية في الوقت الحالي تطورت بطريقة غريبة -
قعدة رجالة - ذات مومنت ... لما تحب تخلع من علاقة "انتي تستاهلي حد أحسن مني بكتير " -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

أمريكا تتشاور مع خبراء نفط قبيل ضربة عسكرية محتملة لسوريا

Google+ Print
أمريكا تتشاور مع خبراء نفط قبيل ضربة عسكرية محتملة لسوريا أمريكا تتشاور مع خبراء نفط قبيل ضربة عسكرية محتملة لسوريا

قالت مصادر مطلعة لرويترز، إن مسئولين بإدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما اتصلوا بخبراء فى الطاقة فى الأيام القليلة الماضية لبحث أوضاع سوق النفط فى الوقت الذى يدرس فيه الرئيس توجيه ضربة عسكرية لسوريا.

وقالت المصادر التى تحدثت لرويترز هذا الأسبوع إنه ليس هناك إشارات على أن تستعد للسحب من مخزونات الطوارئ النفطية فى وقت قريب لتهدئة ارتفاعات الأسعار لكن الإدارة ترقب الوضع عن كثب.

وساعدت المخاوف من امتداد الحرب الأهلية الدائرة فى سوريا إلى دول أخرى فى دفع النفط للصعود إلى أعلى مستوياتها فى ستة أشهر فزادت بأكثر من ثمانية دولارات منذ بداية الشهر الحالى واقتربت من مستوى كان قد أبطأ الاقتصاد العالمى فى وقت سابق.

وأثار ذلك جدلا مبكرا فى الأسواق بشأن ما إذا كان أوباما سيسحب من المخزونات الإستراتيجية وهو ما فعله فى 2011 عندما تعطلت الإمدادات بضعة أشهر بسبب الانتفاضات العربية.

وقال مصدر كان قد تحدث مع مسئولين من الإدارة الأمريكية فى إطار مشاورات معتادة بشأن أسواق النفط "لا اعتقد أن استخدام الاحتياطيات الإستراتيجية أمر وشيك أو يجرى بحثه بجدية فى الوقت الراهن".

وأضاف "لن يحدث ذلك على الأرجح ما لم تأت عواقب توجيه ضربة لسوريا أشد من المتوقع".

وقال محللون، إن ضربة سريعة لسوريا قد تدفع سعر النفط إلى ما بين 125 و130 دولارا للبرميل وقال بنك سوسيتيه جنرال إن السعر قد يصل إلى 150 دولارا للبرميل إذا امتدت الأزمة إلى دول منتجة للنفط.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة