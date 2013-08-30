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الخنفور: ترخيص بناء الديوانيات في السكن الخاص

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الخنفور: ترخيص بناء الديوانيات في السكن الخاص الخنفور: ترخيص بناء الديوانيات في السكن الخاص
 
سعد الخنفور
قدم النائب سعد الخنفور اقتراحا بقانون في شأن تنظيم اقامة الديوانيات بمناطق السكن الخاص جاءت مواده كالتالي:

- مادة أولى: يرخص للمواطنين اقامة ديوانيات ملحقة بمساكنهم حسب المخططات التي توافق عليها بلدية الكويت البث لكل منطقة.

ويجب ان تتوافر في انشاء الديوانية المواصفات الفنية المحققة لمعايير الامن والسلامة والناحية الجمالية.

- مادة ثانية: يستحق رسم سنوي مقداره دينار عن كل متر من البناء يقع خارج حدود السكن الخاص وبما لا يتجاوز 100 متر مربع ويجب ألا تتعارض الزيادة خارج حدود المسكن مع مسار الخدمات والمرافق العامة او تؤثر فيها. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تنظيم اقامة الديوانيات بمناطق السكن الخاص: تمثل الديوانيات الملحقة بالمساكن الخاصة للمواطنين جزءا من التراث الحضاري الذي لا يخلو منه اي مبنى وتتخذ هذه الديوانيات مقار للقاءات الاسرية والعائلية وتناقش فيها مختلف شؤون الحياة.

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