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250 ديناراً زيادات مالية للعسكريين والمدنيين

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250 ديناراً زيادات مالية للعسكريين والمدنيين 250 ديناراً زيادات مالية للعسكريين والمدنيين
 
محمد الجبري
خالد الشمري

أكد النائب محمد الجبري أنه بصدد إعادة تقديم اقتراحه السابق الذي قدمه في المجلس «المبطل 2» ديسمبر 2012 والقاضي بمنح العسكريين زيادات مالية على رواتبهم لتكون بمعدل 250 دينارا لمن خدمته 20 عاما و300 دينار لمن خدمته 25 عاما و400 دينار للضباط من رتبة ملازم الى نقيب، لأن القانون الخاص بالضباط لم يشمل هذه الرتب إنما أتى من رتبة رائد وما فوق.

وقال الجبري في تصريح خاص لـ «الأنباء» إنه سيسعى بكل جهد لإقرار زيادة مالية للمواطنين المدنيين العاملين في مختلف قطاعات الدولة ولم تشملهم الكوادر المختلفة التي أقرت في السابق على أن تكون زيادة مجزية بمعدل 250 ديناراً لكل موظف لم تشمله الكوادر والحوافز، مشيرا إلى أنه سيتبنى العديد من القضايا والقوانين التي تهم المواطن الكويتي ومن ضمنها قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية والتعديلات التي قدمت عليه بالإضافة إلى القوانين التي لم تأخذ دورتها المستندية وتم تقديمها في المجلس «المبطل 2» ديسمبر 2012.

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