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"الوطنى لحقوق الإنسان": تدخل أمريكا العسكرى فى سوريا لحماية إسرائيل

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"الوطنى لحقوق الإنسان": تدخل أمريكا العسكرى فى سوريا لحماية إسرائيل "الوطنى لحقوق الإنسان": تدخل أمريكا العسكرى فى سوريا لحماية إسرائيل

أدان محمد عبد النعيم، رئيس الاتحاد الوطنى لحقوق الإنسان، تحالف الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها، مع فرنسا وبريطانيا وتركيا لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، مؤكدا أن أى استهداف لسوريا سيكون استهدافًا للعرب جميعًا.

وأعلن عبد النعيم فى بيان له اليوم، رفضه لأى تدخل أجنبى فى الشأن العربى عامة، والسورى خاصة، قائلاً "إن أمريكا تحاول أن تنصب نفسها حاكما على العالم حتى تخدم مصالح إسرائيل"، لافتا إلى أن ما يجرى فى سوريا من تدمير وقتل، هو نتاج مشروع الفوضى الخلاقة، الذى روجت له وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس من أجل إعادة تقسيم الوطن العربى.

وطالب "عبد النعيم" خلال البيان، الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، بالوقف إلى جانب سوريا ضد أى اعتداء خارجى.

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