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أيمن غازي: مرسي مارس ضغوطا للإفراج عن الحمساويين السبعة الذين تم ضبطهم بالمطار

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أيمن غازي: مرسي مارس ضغوطا للإفراج عن الحمساويين السبعة الذين تم ضبطهم بالمطار أيمن غازي: مرسي مارس ضغوطا للإفراج عن الحمساويين السبعة الذين تم ضبطهم بالمطار

قال أيمن غازي  الكاتب الصحفي بجريدة روزاليوسف أن الرئيس محمد مرسي سمح بدخول 7 من الألمان المتنمين لجماعات تكفيرية..مضيفا في لقاء له مع برنامج القاهرة 360  أن شهر مارس 2013  ، كشفت وقائع  محضر استدلال  نيابة أمن الدولة العليا أثناء التحقيقات مع الـ 7 أشخاص التابعين لحركة حماس بمطار القاهرة ، والذين ضبطوا بحوزتهم 7 خرائط للمؤسسة العسكرية طلب أحد المتهمينالحديث للرئيس مرسي  .

وقال المتهم في التحقيقات أنهم ينتمون لجيش الإسلام المسئول عن عملية تهريب الرئيس السابق محمد مرسي من سجن وادي النطرون خلال أحداث 28 يناير 2011  وأنهم على علاقة بالرئيس المعزول.

وأكد غازي أن قاضي النيابة مورس عليه ضغوط للإفراج عن الحمساويين السبعة وهو ما رفضته النيابة .

 

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