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برنت ينزل دون 115 دولاراً مع انحسار المخاوف بشأن سوريا

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برنت ينزل دون 115 دولاراً مع انحسار المخاوف بشأن سوريا برنت ينزل دون 115 دولاراً مع انحسار المخاوف بشأن سوريا

هبطت العقود الآجلة لخام برنت دون 115 دولارا للبرميل اليوم، الجمعة، مع انحسار المخاوف من تعثر إمدادات الشرق الأوسط بعد أن قالت بريطانيا إنها لن تشارك فى أى عمل عسكرى ضد سوريا لكن الخام مازال فى طريقه إلى أكبر ارتفاع شهرى له فى عام.

وجاء قرار بريطانيا انتكاسة للجهود التى تقودها الولايات المتحدة لمعاقبة دمشق على استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين غير أن مسئولين أمريكيين لمحوا إلى أن الرئيس باراك أوباما مستعد لتنفيذ عمليات محدودة ضد سوريا بدون وعود محددة من الحلفاء بدعمه.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر تشرين الأول 28 سنتا إلى 114.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت أدنى مستوى فى الجلسة عند 113.63 دولار. وهبطت عقود الخام الأمريكى لشهر أكتوبر 90 سنتا إلى 107.90 دولار للبرميل بعد أن سجلت أدنى مستوى فى الجلسة عند 106.75 دولار.

وقال ألكس ياب المحلل لدى شركة إف.جي.إى لاستشارات الطاقة فى سنغافورة "مازال الوضع متقلباً.. إذا قررت الولايات المتحدة الهجوم فقد ترتفع الأسعار".

ويوشك خام برنت على تسجيل ارتفاع بأكثر من 6% فى أغسطس آب وهى أكبر زيادة له منذ أغسطس العام الماضى بعد ارتفاع الأسعار بفعل المخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات فى وسوريا وتأثيرها على إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

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