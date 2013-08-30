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القبض على مجموعة عناصر إخوانية بسوهاج

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القبض على مجموعة عناصر إخوانية بسوهاج القبض على مجموعة عناصر إخوانية بسوهاج
سوهاج – محمد سلام:
منذ 2 ساعة 5 دقيقة

ألقت أجهزة الأمن بسوهاج القبض على نائب أمين حزب الحرية والعدالة بسوهاج والصادر بحقه ضمن أخرين أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدوله العليا.

 كما نجحت قوات الأمن فى القبض على عضوين بجماعة الإخوان داخل عقار عثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد التموينية معبأة داخل أكياس صفراء اللون ومدون عليها شعار جماعة الإخوان المسلمين لتوزيعها على الفقراء وحثهم على الخروج فى مظاهرات مؤيد للإخوان والقيام بأعمال عدائية وتخريبية.
> وكان اللواء إبراهيم صابر مديرأمن سوهاج قد وجه حملة أمنية من ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث قسم ثان مدعومة بمجموعات قتاليه من قطاع الأمن المركزى بإشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع فرع الامن العام والأمن الوطنى بسوهاج استهدفت بعض عناصر جماعة الإخوان  بالمحافظة والصادر بحقهم أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط  جمال أحمد محمود 49سنة خطيب بالأوقاف ونائب أمين حزب الحرية والعدالة بسوهاج .
> كما وردت معلومات إلى المقدم عمر مهران رئيس مباحث قسم ثان سوهاج تفيد تردد بعض العناصر الإخوانية على العقار رقم 12 الكائن بشارع الجمورية دائرة القسم .
> وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط كلا من ياسر أحمد على 41سنة مدرس وعلى السيد على 30سنة حاصل على بكالوريوس تجارة وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد التموينية "سكر زيت أرز مكرونة"معبأة داخل أكياس بلاستيكية صفراء اللون مدون عليها شعار جماعه الإخوان "حزب الحرية والعدالة" وكميات من التيشيرتات الفسفورية اللون عليها شعار الحزب وبعض المطبوعات .
> وبمواجهة المتهمين قررا أنهم كانا يعدان تلك الأكياس بغرض توزيعها على الفقراء لتحفيزهم على الخروج فى مسيرات الإخوان والقيام بأعمال عدائية وتخريبية ضد المنشآت الشرطية والمصالح الحكومية.
> وقد تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة للتصرف.

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