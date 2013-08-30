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تظاهرة في إسطنبول رفضًا لأي تدخل عسكري في سوريا

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تظاهرة في إسطنبول رفضًا لأي تدخل عسكري في سوريا تظاهرة في إسطنبول رفضًا لأي تدخل عسكري في سوريا

كتب : أ ف ب الجمعة 30-08-2013 19:55

تظاهر نحو ألف شخص، اليوم، في إسطنبول رفضا لأي تدخل عسكري محتمل في سوريا، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وتجمع المتظاهرون في شارع الاستقلال على الضفة الأوروبية من المدينة التركية ملبين دعوة وجهتها مجموعة نقابات ومنظمات غير حكومية، وهتفوا "لا لتدخل الإمبرياليين والولايات المتحدة في سوريا" و"الشعوب أخوة".

ثم تفرق المتظاهرون بهدوء من دون تدخل قوات الأمن.

وتؤيد تركيا توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري ردا على هجوم كيميائي وقع في 21 أغسطس قرب دمشق وتتهم المعارضة السورية والدول الغربية المؤيدة لها دمشق بشنه.

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