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الخارجية الامريكية: ساتر فيلد قائما بالأعمال لدى مصر “بشكل مؤقت”

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الخارجية الامريكية: ساتر فيلد قائما بالأعمال لدى مصر “بشكل مؤقت” الخارجية الامريكية: ساتر فيلد قائما بالأعمال لدى مصر “بشكل مؤقت”

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا اليوم على لسان مارى هارف نائب المتحدث باسم الخارجية أكدت فيه أن وزير الخارجية جون كيري قرر تعيين السفير دافيد ساتر فيلد للعمل “مؤقتا” كقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في القاهرة بعد مغادرة اليوم السفيرة آن باترسون، التى أنهت مهمتها كسفيرة للولايات المتحدة لدى .

وأشار البيان إلى أن باترسون عملت بلا كلل كسفيرة على مدى العامين الماضيين نيابة عن الرئيس أوباما والشعب الأمريكي لدعم العلاقات المصرية الأمريكية ودعم رغبة الشعب المصرى للتحول الديمقراطي.
> وذكرت مارى هارف، فى البيان، إننا نقدر للغاية الخدمة المتميزة التى قدمتها باترسون للأمة الامريكية منوهة بأن السفيرة باترسون تعود إلى واشنطن بعد أن تم ترشيحها لمنصب مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى.

وأضاف البيان أن السفير ساترفيلد “حصل على إجازة من منصبه مديرا عاما للقوة المتعددة الجنسيات والمراقبين (MFO) في شبه جزيرة سيناء.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن تعيين ساترفيلد قائما بالاعمال فى مصر “مؤقت”..وسوف يعود السفير ساترفيلد إلى القوة متعددة الجنسيات في وقت لاحق هذا العام.

وأشارت إلى أن السفير ساتر فيلد “دبلوماسي محنك ومحترم” مع أكثر من 30 عاما من الخبرة في منطقة الشرق الأوسط وقد جعلته خبرته الدبلوماسي المثالي لتولي دور مهم كقائم بالأعمال في مصر.

أ ش أ

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