أخبار عاجلة

صور| محافظ الدقهلية يحيل 39 موظفا بمستسفى ميت غمر للتحقيق -
وزير التعليم يصدر قرار بترقية 123 ألفًا و882 مدرسًا -
نقيب المأذونين: مكاتب التسوية والخلع سبب زيادة معدلات الطلاق -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... الأغنية الشعبية في الوقت الحالي تطورت بطريقة غريبة -
قعدة رجالة - ذات مومنت ... لما تحب تخلع من علاقة "انتي تستاهلي حد أحسن مني بكتير " -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

قوات الأمن تجبر أنصار مرسي على التراجع إلى شارع السودان

  • 12
Google+ Print
قوات الأمن تجبر أنصار مرسي على التراجع إلى شارع السودان قوات الأمن تجبر أنصار مرسي على التراجع إلى شارع السودان

ارشيفية

أجبرت قوات الأمن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ، على التراجع من محيط مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية باتجاه شارع السودان.

وقد اعتلت مدرعات الشرطة كوبري ناهيا الواصل بين شارع جامعة الدول العربية ومنطقة ناهيا ببولاق الدكرور ، لتمنع أنصار مرسي من معاودة التوجه إلى مسجد مصطفى محمود ، ويسود حاليا الهدوء الحذر في المنطقة بعد أن انسحب أنصار مرسي منها وتفرقوا في عدة شوارع جانبية.

وكان أنصار مرسي قد واصلوا التجمع في محيط مسجد مصطفى محمود رغم بدء سريان حظر التجوال منذ السابعة مساء اليوم.

وناشدت قوات الجيش والشرطة أنصار مرسي المغادرة وتحذيرهم من كسر حظر التجوال وأنه سيتم فض تجمعهم بقوة القانون إلا أنهم رفضوا الانصراف وواصلوا ترديد هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة، فقامت قوات الأمن بالتدخل لفض تجمعهم.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا