قوات الأمن تجبر أنصار مرسي على التراجع إلى شارع السودان

أجبرت قوات الأمن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ، على التراجع من محيط مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية باتجاه شارع السودان.

وقد اعتلت مدرعات الشرطة كوبري ناهيا الواصل بين شارع جامعة الدول العربية ومنطقة ناهيا ببولاق الدكرور ، لتمنع أنصار مرسي من معاودة التوجه إلى مسجد مصطفى محمود ، ويسود حاليا الهدوء الحذر في المنطقة بعد أن انسحب أنصار مرسي منها وتفرقوا في عدة شوارع جانبية.

وكان أنصار مرسي قد واصلوا التجمع في محيط مسجد مصطفى محمود رغم بدء سريان حظر التجوال منذ السابعة مساء اليوم.

وناشدت قوات الجيش والشرطة أنصار مرسي المغادرة وتحذيرهم من كسر حظر التجوال وأنه سيتم فض تجمعهم بقوة القانون إلا أنهم رفضوا الانصراف وواصلوا ترديد هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة، فقامت قوات الأمن بالتدخل لفض تجمعهم.

أ ش أ