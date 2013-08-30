أخبار عاجلة

صور| محافظ الدقهلية يحيل 39 موظفا بمستسفى ميت غمر للتحقيق -
وزير التعليم يصدر قرار بترقية 123 ألفًا و882 مدرسًا -
نقيب المأذونين: مكاتب التسوية والخلع سبب زيادة معدلات الطلاق -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... الأغنية الشعبية في الوقت الحالي تطورت بطريقة غريبة -
قعدة رجالة - ذات مومنت ... لما تحب تخلع من علاقة "انتي تستاهلي حد أحسن مني بكتير " -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شيرين تفتح شهيّة أنغام والجسميّ للغناء باللهجة اللبنانيّة

Google+ Print
شيرين تفتح شهيّة أنغام والجسميّ للغناء باللهجة اللبنانيّة شيرين تفتح شهيّة أنغام والجسميّ للغناء باللهجة اللبنانيّة

يبدو أنّ اللهجة اللبنانيّة أصبحت عنصر جذب لبعض النجوم، حيث لم تكد الفنانة عبد الوهاب تُعلن عن غنائها بهذه اللهجة في أغنية تحمل اسم "شو شفيت"، من كلمات أحمد ماضي وألحان اللبنانيّ زياد برجي، وانتهت فعليّاً من تسجيلها في أحد الستوديوهات البيروتيّة، حتى انفتحت شهيّة أنغام لخوض التجربة نفسها. فقد أعلنت أنغام هي الأخرى أنّها ستغنّي باللهجة اللبنانيّة لأوّل مرّة، وقد وقع اختيارها على الشّاعرة كاترين معوض لتُغنّي من كلماتها أغنية، سوف تحدّد اسمها في وقت لاحق، فيما المزمع أن تقوم أنغام بتصويرها كليب.
وكان المطرب الإماراتي حسين الجسمي قد أعلن منذ فترة أنّه سيغنّي باللهجة اللبنانيّة أيضاً أغنيةً من كلمات الشّاعرة سهام الشعشاع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| الصحة: هذه حقيقة «الفيروس الغامض»

فيديو| الصحة: هذه حقيقة «الفيروس الغامض»

فيديو| خبير عسكري: «الأنصاري» هرَّب مرسي من السجن خلال ثورة يناير

فيديو| خبير عسكري: «الأنصاري» هرَّب مرسي من السجن خلال ثورة يناير

فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا

فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا

بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي