شيرين تفتح شهيّة أنغام والجسميّ للغناء باللهجة اللبنانيّة

يبدو أنّ اللهجة اللبنانيّة أصبحت عنصر جذب لبعض النجوم، حيث لم تكد الفنانة شيرين عبد الوهاب تُعلن عن غنائها بهذه اللهجة في أغنية تحمل اسم "شو شفيت"، من كلمات أحمد ماضي وألحان اللبنانيّ زياد برجي، وانتهت فعليّاً من تسجيلها في أحد الستوديوهات البيروتيّة، حتى انفتحت شهيّة أنغام لخوض التجربة نفسها. فقد أعلنت أنغام هي الأخرى أنّها ستغنّي باللهجة اللبنانيّة لأوّل مرّة، وقد وقع اختيارها على الشّاعرة كاترين معوض لتُغنّي من كلماتها أغنية، سوف تحدّد اسمها في وقت لاحق، فيما المزمع أن تقوم أنغام بتصويرها فيديو كليب.

وكان المطرب الإماراتي حسين الجسمي قد أعلن منذ فترة أنّه سيغنّي باللهجة اللبنانيّة أيضاً أغنيةً من كلمات الشّاعرة سهام الشعشاع.