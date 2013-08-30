حظر التجوال يُجبر الفنانين على الهروب إلى خارج القاهرة

هرباً من حظر التجوال الذي أصبح كالخناق الشديد على المصريين، فضّل عدد من النجوم الهروب إلى خارج القاهرة إلى حين انتهاء مفاعيل هذا القرار وهدوء الأوضاع في مصر.

فقد سافر المطرب الشعبيّ حكيم إلى اليونان، هو وزوجته وأولاده، على أن يعودوا بعد أسبوعين من الآن. لكنّه من الممكن أن يمدّد حكيم وعائلته إقامتهم في اليونان، إذا استمرّ فرض الحظر.

الزعيم ولبلبة على الساحل

وقد سافرت، منذ بدء الحظر، الفنانة لبلبة، إلى "مارينا"، هي وبعض صديقاتها، لاعتيادها السهر، خصوصاً في ليالي الصيف التي لا يجدي معها الجلوس في المنزل نهائيّاً.

وخوفاً من حدوث أيّ انقلاب في مصر، وهرباً من الحظر،لا يزال النجم الكبير عادل إمام مصطحباً زوجته وأولاده وأحفاده إلى السّاحل الشماليّ، ولم يُقرّر بعد موعداً لعودته إلى القاهرة.

وإلى الساحل الشماليّ، سافر الفنّان أشرف ذكي، برفقة زوجته الفنانة الشابة روجينا وبناتهما.

وإلى الغردقة، طار النجم الشاب أحمد زاهر، برفقة زوجته وبناته: ملك وليلى، على أن يعودوا قبل بداية العام الدراسيّ.

من قبرص إلى بيروت

وتمضي الفنانة الشابة مي عز الدين أوقاتها حاليّاً في بيروت، بصحبة شقيقتها، فيما تقيم منى زكي وزوجها أحمد حلمي، برفقة ابنتهما "لي لي" في قبرص، وذلك بعد مشقة تصوير مسلسلها "دنيا آسيا"، مع المخرج محمد بكير. ومن المتوقّع أن يعودوا قريباً إلى بيروت لارتباط أحمد حلمي بتصوير برنامج arab got talent الذي يُشارك في لجنة تحكيمه للمرّة الأولى.