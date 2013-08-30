البحرية المصرية تصيب صيادين فلسطينيين اثنين وتعتقل خمسة آخرين

جُرح صيادان فلسطينيان فى إطلاق نار من قبل البحرية المصرية واعتقل خمسة آخرون، صباح اليوم الجمعة، قبالة جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية، كما ذكرت حكومة حماس.

وقالت وكالة الرأى الناطقة باسم حكومة حماس فى غزة فى خبر نشرته على موقعها الإلكترونى، أن "زوارق تابعة للبحرية المصرية أطلقت نيرانها باتجاه مراكب للصيادين الفلسطينيين قرب الحدود المصرية الفلسطينية فى مدينة رفح فجر اليوم الجمعة".

وأضافت أن "مواطنين فلسطينيين أصيبا جراء إطلاق النار وجرى اعتقال خمسة آخرين كانوا يصطادون فى المنطقة".

وأشارت إلى أن "إبراهيم عبد الله النجار (19 عاماً) وإسماعيل وائل البردويل (21 عاماً) أصيبا برصاصات فى الكتف، وتم نقلهما إلى مستشفى أبو يوسف النجار فى مدينة رفح".

وتابعت أن المعتقلين هم "خالد بصلة ومحمود بصلة وماهر بصلة وجمال خالد أبوشلوف وإسماعيل بصلة، وهم من سكان منطقة المواصى" فى مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ومساء الجمعة دانت حركة حماس فى بيان "إطلاق البحرية المصرية النيران على مجموعة من الصيادين الفلسطينيين وإصابة واعتقال خمسة منهم"، وأضافت أن "تعتبر الحركة ذلك عملاً غير مبرر وتدعو للإفراج عن المعتقلين".

ويلجأ الفلسطينيون إلى الصيد فى المياه المصرية منذ فرض إسرائيل حصاراً على القطاع فى منتصف 2006، يسمح لهم بالصيد فى مسافة لا تتجاوز ستة أميال.