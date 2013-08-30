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قناة الميادين: مكتب القاهرة لم يتعرض لأى اقتحام من قبل الأمن

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قناة الميادين: مكتب القاهرة لم يتعرض لأى اقتحام من قبل الأمن قناة الميادين: مكتب القاهرة لم يتعرض لأى اقتحام من قبل الأمن

تصحيحا لما أورده بعض الفضائيات والمواقع ، أصدرت قناة الميادين بيانا تؤكد فيه أن تؤكد عدم تعرض مكتبها فى القاهرة لأى اقتحام أو مداهمة من قبل الأجهزة الأمنية ، كما لم يتعرض أي من العاملين في المكتب لأي إساءة أو اعتقال أو توقيف.

وتابع البيان: إن ما جرى كان أمرا عاديا ومألوفا ، وما تم من إجراءات من قبل شرطة المصنفات الفنية هي إجراءات طبيعية واعتيادية تقوم بها السلطات الأمنية مع كافة المكاتب الخارجية للفضائيات والمحطات الإخبارية بين الحين والآخر، كما ينوه مكتب القناة في القاهرة إلى أنه لقي معاملة لائقة من جانب السلطات الأمنية والتي تعاملت بكل ود واحترام مع من كانوا متواجدين أثناء العمل.

وأوضح البيان أن القناة الميادين حريصة على احترام القوانين المرعية في ، وحريصة أكثر على سلامة واستقرار وأمن هذا البلد الكبير وشعبها العظيم ، وتجدد التأكيد أن سياستها التحريرية المعلنة منذ انطلاقتها تقوم على التوازن والموضوعية ونقل الواقع كما هو، وانحيازها لاستقلال مصر وسيادته وتاريخه الزاخر ، ورفض ضروب الإرهاب والتدخل الخارجي.

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مصر 365

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