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تحسن المعنويات فى منطقة اليورو رغم ارتفاع البطالة لمستوى قياسى

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تحسن المعنويات فى منطقة اليورو رغم ارتفاع البطالة لمستوى قياسى تحسن المعنويات فى منطقة اليورو رغم ارتفاع البطالة لمستوى قياسى

زاد التفاؤل باقتصاد منطقة اليورو بدرجة كبيرة فى أغسطس، لكن ظلت معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة خاصة فى أكثر دول المنطقة ضعفا، وهو ما ألقى الضوء على الهوة التى تفصل الشمال عن الجنوب الذى يواجه مشكلات.

وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، إن ثقة مديرى الأعمال الذين استطلعت آراؤهم المفوضية ارتفعت للشهر الرابع على التوالى فى منطقة اليورو، وكان الاتجاه الإيجابى قويا بشكل خاص فى ألمانيا وهولندا، ورصد كذلك فى إيطاليا وفرنسا واسبانيا.

وارتفع مؤشر ثقة أصحاب الأعمال فى المنطقة -الذى يستند إلى طلبيات الشركات وثقة القطاع الصناعى، وعوامل أخرى مثل خطط التوظيف فى الشركات- فى شهر أغسطس 2.7 نقطة إلى 95.2.

ودفع ذلك البعض لتوقع أن تكون دول المنطقة، وعددها 17 دولة تستخدم العملة الأوروبية، قد خرجت من أزمتها التى أشعلها استثمار البنوك فى الإقراض العقارى الخطر، والتى دفعت بعض الدول بعد ذلك إلى شفا الإفلاس.

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