أستاذ طب عيون: يوضح أسباب ضعف العيون الملونة عن غيرها

أكد الدكتور سيد الطوخى، أستاذ طب العيون أن بعض من يقولون أن العيون الملونة أضعف فى النظر عن العيون السوداء، كلام خاطئ لأن من الممكن أن يكون ضعف النظر وراثيا ليس بسبب لون العين، لافتا إلى أن فى الدول العربية الصفة الوراثية للعيون الملونة صفة متنحية لذلك من الممكن ضعف النظر فى حالة عدم الاهتمام والوقاية للعين.

> أوضح الطوخى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الاختلاف بين العيون السوداء والعيون الملونة هو أن العيون السوداء تحتوى على خلايا صبغية داكنة اللون تحمى الشبكية من التأثير الضار لبعض مكونات أشعة الشمس، أما العيون الملونة كميات الخلايا التى تحمل صبغات داكنة تكون أقل فعند تعرضها لأشعة الشمس تتأثر بسرعة لكن مع الوقاية يتم الحفاظ على النظر.

لذلك يوصى الطبيب أصحاب العيون الملونة بعدم التعرض النهائى لأشعة الشمس البنفسجية، وارتداء نظارة شمس من نوع جيد للحفاظ على العين، كما ينصح بتناول الفواكه والخضروات التى تحتوى على فيتامين أ و"البيتا كاروتين" مثل الجزر والمانجو والتفاح بأنواعه لأن تناول الكثير منها يجعل الرؤية جيدة ويحافظ على النظر.

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