اشتباكات بسوهاج بين "الإخوان" والأهالي بسبب هتاف مواطن باسم "السيسي"

كتب : الوطن منذ 25 دقيقة

يشهد الآن ميدان عبدالمنعم رياض وغرب الكوبري في سوهاج، أعمال كر وفر بين أنصار الإخوان وأهالي المنطقة، بعد نشوب اشتباكات بالحجارة، تبعها إطلاق أعيرة نارية في الهواء .

كانت مسيرة تضم الآلاف من أنصار الإخوان المسلمين، تجوب عددًا من شوارع مدينة سوهاج يشارك فيها آلاف من المنتمين لتيار الإسلام السياسي، وكانت المسيرة بدأت من منطقة الشهيد عبدالمنعم رياض، ومنطقة العمري بدائرة قسم أول سوهاج، بعد توافد العشرات عقب صلاة الجمعة، وما زالت المسيرة تطوف شوارع منطقة الشهيد عبدالمنعم رياض وشارع الكورنيش، ثم العودة إلى عبدالمنعم رياض، والذي شهد اشتباكات بالحجارة بين أهالي المنطقة وأنصار الإخوان، لرفض أهالي المنطقة مرور المسيرة بشوارع الحي.

وأكد أحد شهود العيان لـ"الوطن"، أن سبب الاشتباكات هتاف أحد أبناء المنطقة بالهتاف باسم الفريق أول السيسي، وهو ما أغضب أنصار الإخوان أثناء سيرهم بالقرب من ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض، وحاولوا الاعتداء عليه، ما أغضب أهالي منطقة غرب الكوبري والشهيد عبدالمنعم رياض، وتصدوا لأنصار الإخوان، الذين تفرقوا في الشوارع الجانبية والفرعية وحدوث حالات كر وفر بين أهالي المنطقة وأنصار المعزول.