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كيري: الأسد يمتلك أكبر ترسانة كيميائية بالشرق الأوسط ومعرفة أماكن الأسلحة مهمة لأمن حلفائنا

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كيري: الأسد يمتلك أكبر ترسانة كيميائية بالشرق الأوسط ومعرفة أماكن الأسلحة مهمة لأمن حلفائنا كيري: الأسد يمتلك أكبر ترسانة كيميائية بالشرق الأوسط ومعرفة أماكن الأسلحة مهمة لأمن حلفائنا

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الولايات المتحدة لن تكرر تجربة العراق في سوريا .

وأكد كيري في خطاب له أن الرئيس السوري بشار الأسد يمتلك أكبر ترسانة كيميائية بالشرق الأوسط، وأن هناك أدلة قاطعة على استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي مضيفا أن أحد المسؤولين السوريين أفشى  معلومات عن الهجوم على الغوطة وأن الإدارة الأمريكية على علم بمكان وزمان انطلاق الصواريخ المحملة بالكيماوي.

وشدد كيري على أن معرفة أماكن الأسلحة الكيماوية مهم لأمن حلفاء الولايات المتحدة.

وأشار كيري إلى أن الإدارة الأمريكية قررت التشاور  مع الشعب الأمريكي حول العملية العسكرية في سوريا معلنا في الوقت ذاته أن  الاستخبارات أجرت مراجعات عدة للهجوم بالكيماوي وأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد طلب عقد مشاورات بشأن هذا الهجوم .

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