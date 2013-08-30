"تمرد ضد الظلم في غزة" تطلق صافرة الإنذار الأولى ضد حماس

كتب : محمد مقلد منذ 36 دقيقة

دعت حركة "تمرد على الظلم في غزة" جميع المظلومين والمقهورين والمتمردين من أبناء قطاع غزة على المشاركة في صافرة الإنذار الأولى ضد حركة حماس، بالوقوف الجمعة المقبل، في الثامنة مساءً، لمدة 5 دقائق أمام المنازل وفي الشوارع والأزقة وإطلاق الصافرات لتعلن عن بدأ حملة التمرد ضد طغيان وظلم حركة حماس.

وقالت الحركة، في بيان مسجل بالصوت والصورة صدر صباح اليوم "يا جماهير شعبنا الباسل ليس منا من يرضى بالذل والهوان، وليس فينا طبائع الخنوع، فبعد أن بلغ فينا الظلم مبلغه، ولم يكن صبرنا عليه إلا لحرمة الرحم والدم، لكن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة، واشتد ظلم حماس فينا، فدعوناها لكلمة سواء فأخذتها العزة بالإثم".

وأضاف البيان "آن أوان الشد فاشتدي يا جماهيرنا الأبية، الله في علاه، حرم الظلم على نفسه وحرمه بين عباده، ولا يرضى الظلم إلا من كان لنفسه ظالما، لا نبتغي إلا رفع الظلم وإنهاء الانقسام والتلاحم في بوتقة واحدة في درب التحرير، والتخلص من نير الاحتلال، ولتكن صفاراتنا إيذانًا ببدء حملتنا في رفع الظلم، فنحن جبناء أمام الدم الفلسطيني، عظماء في التصدي والتحدي، فلتسمعوا الظالمين من حماس صفارات إنذاركم، ولنعلنها أننا لن نطيق بعد ذلك صبرًا، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار والحرية لأسرانا البواسل.