تناول الفاكهة يقلل مخاطر الإصابة بمرض "السكري" أكثر من العصائر

كتب : أروا الشوربجي الجمعة 30-08-2013 18:06

يعد التفاح والتوت والكمثرى من الفاكهة التي يوصي بها الأطباء، لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بينما يعزز تناول عصائر الفواكه نسبة الإصابة بالمرض، فالإكثار من تناول التفاح يساعد على الوقاية أكثر من شرب عصير البرتقال، فيقول الباحثين في دراسة جديدة إن ثمرات الفاكهة غنية بالألياف والمواد المضادة للأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي لها تأثيرات صحية مفيدة.

ووجد علماء، من المملكة المتحدة وسنغافورة والولايات المتحدة، أن ثمار معينة كالتوت والعنب والتفاح والكمثرى لها خصائص وقائية خاصة، وأشاروا إلى أن تناول المزيد من الفاكهة تمنع العديد من الأمراض المزمنة.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الفواكه على الأقل مرتين أسبوعيا خاصة التوت الأزرق والعنب والتفاح، تقل نسب تعرضهم للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 23% مقارنة بمن يتناولون فواكه مرة شهريا، إلى جانب أن من يتناولون عصائر الفواكه يوميا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 21%.