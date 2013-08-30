أهالى قرية جبلة بالفيوم يقطعون الطريق احتجاجًا على غرق منازلهم

قطع العشرات من أهالى قرية جبلة التابعة لمركز سنورس بالفيوم ، الطريق الذى يربط العديد من القرى بمركز سنورس ، ومنعوا مرور السيارات من الاتجاهين ، احتجاجًا على غرق عشرات المنازل بمياه الصرف الصحى بعد انسداد المواسير لأكثر من 4 أيام متواصلين .

وقال الأهالى أن رئيس الوحدة المحلية بالقرية وعدهم أكثر من مرة بحل مشكلتهم واستدعاء سيارات الكسح لشفط المياه التى أغرقت العشرات من المنازل وتسببت فى ترك البعض لمنازلهم بسبب المياه وارتفاعها عن سطح الأرض بمسافة كبيرة لكن كل وعوده تبخرت ولم يستطع فعل شىء وتركنا غارقين فى مياه الصرف ذات الروائح الكريهة التى أصابت الأهالى بالأمراض .

وأضافوا أنهم قرورا قطع الطريق ومنع مرور السيارات حتى يتم حل مشكلتهم ويتم إصلاح الأعطال وشفط المياة من منازلهم .