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أوائل الثانوية باليمن يهدون تفوقهم لـ"ضحايا اعتصام رابعة" ويرفعون شعارها الشهير

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أوائل الثانوية باليمن يهدون تفوقهم لـ"ضحايا اعتصام رابعة" ويرفعون شعارها الشهير أوائل الثانوية باليمن يهدون تفوقهم لـ"ضحايا اعتصام رابعة" ويرفعون شعارها الشهير

كتب : الأناضول الجمعة 30-08-2013 17:25

أهدى عدد من أوائل الثانوية العامة في اليمن تفوقهم العلمي إلى ضحايا اعتصام ميدان رابعة العدوية في ، الذين سقطوا خلال فض الجيش المصري له في 14 أغسطس الجاري.

وحرص أولئك الأوائل عقب إعلان وزارة التربية نتائج الثانوية العامة، الأحد الماضي، وتصدّر أسمائهم قائمة الناجحين على إهداء تفوقهم لـ"شهداء رابعة العدوية" مع احتلال صورهم وهم يرفعون "شعار رابعة" صفحات بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وخطفت الطالبة أسماء نبيل العديني، الحاصلة على المركز الأول في القسم العلمي بالثانوية العامة للعام 2012-2013 وبمعدل 99,38%، الأضواء، حيث تسابقت وسائل الإعلام لإجراء حوارات معها بعد أن التقطت لها صورة وهي ترفع "شعار رابعة".

وحول موقفها مما يجري في مصر ودافعها لإهداء تفوقها لضحايا "رابعة"، عبّرت أسماء بالقول إنها "تشعر بإحساس مليء بالحرقة إزاء المجازر التي وقعت في رابعة التي أصبحت معلمًا للحرية والكرامة والثورة"، على حد تعبيرها.

ووجّهت الطالبة المتفوقة رسالة للمتظاهرين المؤيدين لعودة الرئيس المعزول حثتهم فيها على الصمود قائلة "إنكم ستنالون ما تريدون والنصر حليفكم في النهاية".

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