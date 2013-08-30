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بريد الإمارات يطلع على تجربة جمارك دبي في العلاقات الخارجية

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بريد الإمارات يطلع على تجربة جمارك دبي في العلاقات الخارجية بريد الإمارات يطلع على تجربة جمارك دبي في العلاقات الخارجية

استقبلت جمارك دبي وفداً من مجموعة بريد الإمارات، بهدف الاطلاع على جهود الدائرة في تطوير العلاقات الخارجية مع كافة الهيئات والإدارات الجمركية إقليمياً وعالمياً، واعتمادها لأفضل الممارسات العملية لدعم التواصل الدائم مع الملحقيات التجارية في السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة في الدولة.

وكان في استقبال الوفد كل من عباس مكي مدير إدارة العلاقات الخارجية، وخديجة الريس ضابط أول معلومات ومعايير دولية، وعيسى الحريز مساعد إداري، فيما ضم مجموعة بريد الإمارات سميه محمد حسن مدير العلاقات الدولية، و خالد جاسم الدوخي ضابط علاقات دولية، و سعيد سالم سالمين تنفيذي علاقات دولية.

آلية عمل

وقدمت إدارة العلاقات الخارجية في جمارك دبي للوفد الزائر عرضاً لآلية العمل في الإدارة وجهودها في تطوير وتعزيز العلاقات مع مختلف الأطراف على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وتطبيقها لأفضل الممارسات في هذا المجال لتحقيق أفضل أداء في العمل الجمركي بما يضمن الوصول الى نتائج مميزة في خدمة دبي والاقتصاد الوطني عموماً.

وقال عباس مكي :" نحرص في جمارك دبي على التفاعل مع كافة المؤسسات في الدولة، لاطلاعهم على تجربة جمارك دبي في تطوير العلاقات الخارجية لتُسهم بفعالية في أداء الدائرة للمهام الموكلة إليها، وفي مقدمتها دورها كخط الحماية الأول عن أمن وصحة وسلامة المجتمع، وكذلك جهودها في العمل على تسهيل التجارة المشروعة لتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الدوائر والهيئات الجمركية في مختلف دول العالم. وأضاف :نعمل على إزالة أية معوقات قد تعترض تطوير التجارة في دبي، كما نساهم في خدمة العمل الجمركي عالميا من خلال المشاركة في بلورة و تطوير الاتفاقيات الدولية التي تنظم شؤون الجمارك".

تنسيق

 

قال عباس مكي مدير إدارة العلاقات الخارجية في جمارك دبي :"إن التعاون و التنسيق مع إدارة العلاقات الدولية في مجموعة بريد الإمارات، يأتي في إطار العمل على تحسين الأداء، حيث تتولى جمارك دبي عمليات التفتيش والتخليص الجمركي للطرود المرسلة عبر بريد الإمارات، و تم التأكيد خلال الزيارة على أهمية التعاون بين المؤسستين في العلاقات الدولية، لضمان أفضل النتائج على صعيد الأنشطة المشتركة بينهما".

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