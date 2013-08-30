بلدية دبي تبحث مع الجمعيات الخيرية استعدادات عيد الأضحى

في إطار استعدادات قسم المقاصب بإدارة خدمات الصحة العامة ببلدية دبي، تم عقد اجتماع تنسيقي مع الجمعيات الخيرية في الدولة الأربعاء الماضي وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية والأهداف والتعاون المشترك في تنظيم عملية ذبح أضاحي الجمعيات خلال عيد الأضحى المبارك وكذلك لمعرفة عدد الأضاحي التي سيتم ذبحها هذا العام، لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والأيتام داخل الدولة.

ترأس الاجتماع أحمد حسن الشمري رئيس قسم المقاصب الذي رحب بالحضور وثمن دور الجمعيات الخيرية في تقديم يد العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين.

كما أشار أحمد حسن الشمري رئيس قسم المقاصب للجمعيات الخيرية بضرورة الالتزام بالاشتراطات الشرعية والصحية نحو توفير أضاحي تتوفر بها كافة الاشتراطات الشرعية والصحية علماً بأن مقاصب دبي تقوم بفحص المواشي تحت إشراف رقابة بيطرية متكاملة قبل وبعد الذبح وذلك للحفاظ على صحة وسلامة اللحوم للمستهلكين.