إصابة آسيوي في حادث تدهور شاحنة برأس الخيمة

أصيب سائق آسيوي الجنسية في الثلاثينيات من عمره، لإصابات متفاوتة بعد تعرضه لحادث تدهور أثناء سيره على جسر الاتحاد برأس الخيمة والذي يعتبر الثاني من نوعه على نفس الجسر في أقل من شهر.

وقال المقدم أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، إلى أنه بينما كان السائق يقود شاحنة على جسر الاتحاد، انحرفت منه الشاحنة لتصطدم بجدار الجسر وتحطم جزءً منه، ثم تدهورت واستقرت على إحدى جانبيها.

وفور تلقي البلاغ من غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة، تحركت سيارات الإسعاف والإنقاذ ودوريات الشرطة بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني لموقع الحادث، حيث تمكن رجال الإسعاف والإنقاذ من إنقاذ السائق بعد أن كان محصوراً داخل الشاحنة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتسبب الحادث بتفريغ خزان وقود الشاحنة من (الديزل) على الطريق حيث قامت الجهات المختصة بتنظيف الطريق جيداً، وباشرت دوريات الشرطة بتنظيم حركة المرور بالمنطقة .

وناشد النقبي جميع سائقي المركبات والشاحنات بضرورة توخي الحيطة والحذر، والانتباه للطريق جيداً، وعدم الانشغال بغيره، وضرورة أخذ قسط من الراحة فور شعور السائق بحالة إعياء أو تعب، لعدم تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

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