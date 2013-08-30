خطيب التليفزيون: مصر محفوظة وستبقي قوية على أعدائها

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 30-08-2013 12:51

قال الشيخ عبدالحكم صالح، أحد علماء الأزهر، وخطيب صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون المصري، إن مصر محفوظة لن تضيع أبدًا ولن تنزلق؛ فهي قد تتعثر ولكنها لا تسقط، ولا تستلم، ولا تخضع لأحد.

وأشار خطيب الجمعة، إلى أن قيمة مصر في القرآن الكريم تجعلها قوية على أعدائها، متسائلًا "أين كانت أمريكا حين علّمت مصر العالم كيف يكتب؟، وماهي تركيا وماذا قدمت للعالم الإسلامي فهي من جلبت العلمانية وزرعتها في العالم الإسلامي".

وتابع "مَن ينال من الأزهر، ومَن يتطاول على الإمام الأكبر هم الخونة والمارقون الذين يدرون ضهورهم للإسلام، ويعملون لحساب العالم الأجنبي"، وختم خطبته بالدعاء للقوات المسلحة وقياداتها وللشرطة، وحفظ مصر، كما دعا لمؤسسة الأزهر والشيخ أحمد الطيب.