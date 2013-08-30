"الجزيرة" تتهم الحكومة باعتقال ثلاثة من مراسليها الأجانب منذ الثلاثاء

كتب : ا ف ب منذ 51 دقيقة

أفاد مسؤول في قناة، اليوم، أن السلطات المصرية تواصل اعتقال ثلاثة صحفيين أجانب يعملون لدى القناة كانت أوقفتهم الثلاثاء الماضي.

وقال المسؤول إن النيوزلندي وين هاي، والجنوب إفريقي عادل بردلو، والأيرلندي روس فين، اعتقلوا على أيدي القوات الأمنية أثناء تأدية عملهم، مشيرا إلى أن أسباب توقيف هؤلاء لم تتضح بعد.

وتتهم السلطات المصرية قناة "الجزيرة" القطرية بالانحياز خلال تغطيتها للأحداث في البلاد التي تلت عزل الجيش للرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو الماضي.

ويبدو أن الصحفيين الثلاثة لم يكونوا يحملون بطاقات رسمية خاصة بالتغطية الصحفية، علما بأن الصحفيين الأجانب في مصر يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على هذه البطاقات.

وكانت "الجزيرة" طالبت، في بيان أمس، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها ومصوريها، وتحمل هذه السلطات مسؤولية سلامتهم وأمنهم.