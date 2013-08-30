شركات إيرانية تطلب إعادة تنظيم رحلات سياحية إلى مصر

كتب : أحمد مصطفى الجمعة 30-08-2013 15:58

أكد السيد العقيلي رئيس مجلس الأعمال المصري الإيراني، أن شركات سياحية من دول شمال شرق آسيا عرضت تنظيم رحلات لأفواج سياحية من نهاية سبتمبر المقبل؛ لزيارة مناطق آثار بمصر على رأسها الأقصر وأسوان. وقال إن شركات سياحة إيرانية طلبت لقاء وزير السياحة هشام زعزوع؛ لبحث عودة الرحلات السياحية من إيران إلى مصر. وأضاف أن مجلس الأعمال المصري الإيراني تبنى فكرة تنظيم زيارات على نفقته لوفود مصرية لعدد من الدول للتعريف بحقيقة ما يحدث في مصر، وأن 30 يونيو ثورة وليست انقلابا.

من جهة أخرى، قال العقيلي، إنه تم الترتيب لعقد لقاء مع وزير الصناعة منير فخري عبد النور هذا الأسبوع؛ لعرض مشاركة رجال أعمال إيرانيين في تمويل وإعادة تشغيل مصانع متوقفة.