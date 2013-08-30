بالصور| زياد برجي يدعو للسلام والوحدة الوطنية في حفل بلبنان

كتب : هشام أمين الجمعة 30-08-2013 16:13

أحيا المطرب اللبناني زياد برجي، حفلاً فنياً في Jeita Country Club، بمشاركة باسم فغالي، وبحضور حشد فني وإعلامي كبير.

قبل ان يبدأ برجي وصلته الغنائية، وجّه رسالة سلام ومحبة، داعيا الجميع إلى الوحدة الوطنية والعيش المشترك، والإيمان الحقيقي بوطن واحد، وعاد بعدها ليقدّم باقة من أجمل أغانيه الخاصة مثل "ما بيستحوا"، "غلطة عمري"، "حلوة وكذابة" و "أنت حرّة".

كما أدّى برجي بعض الروائع الغنائية العربية واللبنانية القديمة، للسيدة فيروز والعندليب الأسمر ووردة الجزائرية.