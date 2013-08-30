قناة الميادين تنفي تعرض مكتبها بالقاهرة للإقتحام من قبل الإمن

أصدرت قناة “الميادين ” بيانا تصحيحا لما أوردتة بعض الفضائيات والمواقع الإخبارية ، تؤكد فية عدم تعرض مكتبها في القاهرة لأي اقتحام أو مداهمة من قبل الأجهزة الأمنية ، كما لم يتعرض أي من العاملين في المكتب لأي إساءة أو اعتقال أو توقيف.

> مشرة إلي إن ما جرى كان أمرا عاديا ومألوفا ، وما تم من إجراءات من قبل شرطة المصنفات الفنية هي إجراءات طبيعية واعتيادية تقوم بها السلطات الأمنية مع كافة المكاتب الخارجية للفضائيات والمحطات الإخبارية بين الحين والآخر ، كما نوه مكتب القناة في القاهرة الى أنه لقي معاملة لائقة من جانب السلطات الأمنية والتي تعاملت بكل ود واحترام مع من كانوا متواجدين أثناء العمل.

وأكدت قناة الميادين حريصة على احترام القوانين المرعية في مصر، وحريصة أكثر على سلامة واستقرار وأمن هذا البلد الكبير وشعبها العظيم ، وجددت التأكيد أن سياستها التحريرية المعلنة منذ انطلاقتها تقوم على التوازن والموضوعية ونقل الواقع كما هو ، وانحيازها لاستقلال مصر وسيادته وتاريخه الزاخر ، ورفض ضروب الإرهاب والتدخل الخارجي.