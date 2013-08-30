إصابة 12 فى اشتباكات المنصورة بينهم إصابة بطلق ناري

صرح الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بارتفاع أعداد المصابين فى الاشتباكات اليوم بين أعضاء جماعة الإخوان والأهالي بمدينة المنصورة إلى 12 حالة .

استقبلت المستشفى العام القديم 12 حالة حيث تم تحويل منهم حالتين الى المستشفى الدولي بالمنصورة الأولى لشخص مصاب بطلق ناري بالجهة اليمنى من الرأس ، والأخر يقوم بعمل أشعه مقطعية نتيجة إصابته بكدمة شديدة بالرأس .

وباقي المصابين محتجزين بالمستشفى العام نتيجة إصابتهم بإصابات مختلفة منه جروح قطعية وخرطوش وكدمات و يتلقون العلاج ، وسوف يصرح لهم بالخروج فورا تحسن حالتهم الصحية.