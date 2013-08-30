وكيل صحة الشرقية ينفى سقوط قتيلين فى اشتباكات الزقازيق

نفى الدكتور عاطف عافية وكيل وزارة الصحة بالشرقية ما نشرته الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة عن سقوط قتيلين من انصارهما فى اشتباكات بين الاجهزة الامنية.

وأوضح عافية ان مستشفيات المحافظة لم تستقبل اى حالة وفاه حتى الان واستقبلت فقط 9 اصابات خفيفة معظمها كدمات .

وفى نفس السياق أعلنت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة بالشرقية عن سقوط قتيلين فى الاشتباكات التى شهدتها المحافظة امام مجلس مدينة الزقازيق حتى الان الى جانب عشرات المصابين .

> جاء ذلك بعد ان شهدت مدينة الزقازيق مسيرات لانصار الرئيس المعزول انطلقت من مسجد الفتح .

واكد مصدر مسئول بمديرية امن الشرقية ان انصار الرئيس المعزول يعتلون اسطح العمارات ويطلقون الرصاص الحى على قوات الامن اثناء فض الاشتباكات .