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“بينج”يدعو الجيش الشعبى إلى تعزيز قدرات قواته المسلحة الصينية

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“بينج”يدعو الجيش الشعبى إلى تعزيز قدرات قواته المسلحة الصينية “بينج”يدعو الجيش الشعبى إلى تعزيز قدرات قواته المسلحة الصينية

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة العسكرية المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، جيش التحرير الشعبي الصيني إلى تنفيذ هدف تعزيز القوات المسلحة بشكل عميق من أجل تعزيز قدرتها والوفاء بمهام الجيش الوطني والتزامات الجيش.

وحث شي، أمين عام المجلس المركزي للحزب الشيوعي الصيني، خلال زيارة له لمدينة داليان في شمال شرق الصين حيث يشهد مناورات على متن حاملة الطائرات الصينية “لياونينغ، أول حاملة طائرات تمتلكها الصين، الجيش الصيني على تقديم إسهامات أكبر لحماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية الصينية.
> وأضاف البيان الصادر بشأن زيارة الرئيس الصيني اليوم “الجمعة” إن شي شهد تدريبا على عمليات اقلاع وهبوط طائرات فى حاملة الطائرات واستمع إلى شرح مفسر حول المعدات فى قاعدة تدريب تابعة للقوات البحرية في جيش التحرير الشعبي الصيني.

ا.ش.ا

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