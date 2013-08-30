ما هى سبل الوقاية من العقم عند النساء؟

تختلف الأسباب المؤدية للعقم عند النساء فقد تكون مشاكل خلقية معقدة يصعب علنا التعامل معها، وقد تكون ناتجة لبعض السلوكيات أو الأمراض التى يمكن علاجها، ولكن هل يمكنا الوقاية من العقم؟ وكيف نحمى أنفسنا من الإصابة به؟

يوضح لنا الدكتور محمد حبيب استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم إلى أن هناك أسبابا عديدة للعقم، سواء عند النساء أو الرجال، ويصعب الوقاية أو العلاج كلما اقتربنا من العيوب الخلقية، فهناك حالات يكون هناك مشاكل فى حجم الرحم كضمور به أو كبر حجمه.

وقد يكون هناك حاجز رحمى يمنع حدوث حمل، وقد يكون هناك امتداد فى عنق الرحم أو هناك غشاء يفصل بين المهبل والرحم.

> ويشير دكتور محمد إلى أنه للوقاية من العقم بعد الزواج يجب تجنب بعض الخطوات منها الاعتماد على وصفات غير طبية ذلك لسرعة الإنجاب والتى قد تؤدى إلى انسداد فى القنوات لدى المرأة والإصابة بالالتهابات.

كما لا يجب تناول أدوية منع الحمل خاصة الإقراص منها إلا بعد التأكد من سلامة الجهاز التناسلى للمرأة ولعملية التبويض لأن من شأن هذا يؤثر على عملية التبويض.

كما يمكن للزوجة أن تصاب بعد الولادة الأولى بعقم ثانوى، وذلك عندما تصاب بما يعرف بحمى النفاس.

ويشير دكتور محمد إلى أنه يمكن تجنب الإصابة بالعقم قبل الزواج، فمن سن البلوغ حتى سن 16 عاما، يمكن أن يتم عرض الفتاة على الطبيب المختص لمعرفة إذا ما يوجد أسباب فى العقم، وذلك عند الفتيات التى لم تظهر لديهن أعراض أنوثة حتى تلك المرحلة.