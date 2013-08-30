ما أسباب حدوث الغيبوبة الكبدية؟

الغيبوبة الكبدية أو ما يعرف بالاعتلال الدماغى الكبدى، هو أحد أخطر ما يواجهه مريض الكبد، فما هو الاعتلال وما هى أسباب الإصابة بها.

يوضح لنا الدكتور وائل صفوت مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى، والكبد إلى أن الغيبوبة الكبدية، هى تطور للتليف الكبدى، حيث يؤثر ذلك على كفاءة المخ، ويحدث اعتلالا دماغيا كبديا أو غيبوبة كبدية.

وتحدث الغيبوبة بسبب تسمم لخلايا المخ ببعض المواد الكيميائية من بينها الآمونيا والتى تنتج من النشاط الزائد لحركة الأمعاء.

ويؤثر هذا الاعتلال على المخ فتؤدى إلى ضعف الوعى العام للمريض حيث إن تليف الكبد المزمن، يؤدى إلى مرور الدم إلى المخ بشكل مباشر دون المرور إلى الكبد لتنقيته.

> وتشير العديد من الدراسات إلى أن ما يقرب من 70% من مرضى تليف الكبد يعانون بدرجة من درجات الاعتلال المخى الكبدى، إلا أن هناك بعض المرض لا يعانون من التليف، ولكن يعانون من مشاكل تتعلق بمرور الدم إلى الكبد.

وهناك العديد من أعراض الغيبوبة أو الاعتلال الكبدى من بينها صعوبة التركيز مع النسيان وعدم التذكر لكثير من الأمور، كما يحدث بعض المشاكل الهضمية، عند تناول البروتينات نظرا لعدم قدرة الكبد على التعامل معها وتحويلها إلى مواد مفيدة للجسم.