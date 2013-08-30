شقيقة البلتاجي: الإعلاميون كانوا يتصارعون على لقاء شقيقي لأنه "رمز ثورة يناير"

كتب : سهيلة حامد منذ 31 دقيقة

استنكرت وجيهة البلتاجى، شقيقة الدكتور محمد البلتاجي، القبض على زوجها بعد اقتحام قوات الأمن لمنزلها، على حد قولها، متسائلة "إذا كان الضباط يلقون القبض على القيادات الإخوانية فإن زوجي لاينتمي لأية انتماءات سياسية، ورجال الأمن اقتحموا المنزل وعبثوا به واعتقلوا زوجي المريض، كما وصفت البلتاجي بـ"زعيم الأمة"، بقولها أتشرف بأن محمد البلتاجي زعيم الأمة يكون أخي".

كما هاجمت شقيقة البلتاجي الإعلام المصري "لماذا يصر على تشويه صورة البلتاجي"، مضيفة أن الإعلاميين الذين كانوا "يطبلون"، على حد وصفها، وكان يتصارعون من أجل لقاءات حوارية مع البلتاجي يصفونه الآن بالإرهابي، لأنه رمز ثورة يناير.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لقناة "الجزيرة مباشر مصر"، أن "العالم بأكمله يشهد أن أول قدم وضعت في الميدان كانت قدم البلتاجي، وقد حاولت الدولة العميقة تشويه صورته وتقضي على الثورة فقامت الآن بالقضاء على رموزها".

وتابعت "لمن يقول إن البلتاجي "تمرجي"، أقول له أن البلتاجي ختم كتاب رب العالمين وهو فى السادسة من عمره، وكان الأول على المعهد الديني في سموحة، والسادس على الجمهورية في الثانوية العامة، ووطنى منذ طفولته وتم تعيينه فى الجامعة وحصل على الدكتوراه وهو فى الثلاثينات من عمره".