محمد فاضل: لابد من إعادة هيكلة الإنتاج الحكومي

كتب : هند سعدالدين الجمعة 30-08-2013 13:53

صرح المخرج محمد فاضل لـ"الوطن"، أن السوق الدرامي الآن في فترة إجازة لحين الاستقرار الأمني، مضيفا أنه لابد على أجهزة إنتاج الدولة، سواء قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري أو شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، ومدينة الإنتاج الإعلامي أن تبدأ أولا لكي تشجع المنتجين.

وأوضح أنه لابد أن يتبعوا طريقة جديدة في الإنتاج والتوزيع عن طريق تكليف شركة خاصة بمجال التسويق والتوزيع لتسويق الأعمال الجديدة والقديمة، لأنه يوجد في مكتبة التليفزيون كنوز. متابعا "من وجهة نظري أرى أن موارد الدولة السيادية لم تتأثر بكل الظروف الحالية عدا مجال السياحة، ولابد أن نتكاتف جميعا لكي نعيد الريادة للتليفزيون المصري في الإنتاج الدرامي".