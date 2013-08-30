بالصور| جنات تحتفل بعيد الميلاد الخمسين لملك المغرب

كتب : هشام أمين الجمعة 30-08-2013 14:20

أحيت المطربة المغربية جنات عيد الميلاد الخمسين للملك المغربي محمد السادس، والمسمى بعيد الشباب وذلك بحضور حشد جماهير كبير تجاوز المائة ألف، وقد غنت جنات أغاني ألبومها الأخير "حب جامد" والذي طالبها الجمهور بغنائه وردد معها أغلب أغاني الألبوم، وتحديدا "البادي أظلم" و"كده يا حبيبي" و"حب جامد" كما غنت كذلك عددا من الأغاني المغربية الوطنية، وقد استمر الحفل لمدة ساعتين وسط تفاعل كبير من الجمهور.

على صعيد آخر تستعد جنات للسفر نهاية هذا الأسبوع إلى لبنان، لتصوير كليب "البادي أظلم"، وذلك مع أحد المخرجين اللبنانيين.