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بالصور| نجمات هوليوود يعيدن موضة التسعينات بضفائر الشعر

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بالصور| نجمات هوليوود يعيدن موضة التسعينات بضفائر الشعر بالصور| نجمات هوليوود يعيدن موضة التسعينات بضفائر الشعر

كتب : روان مسعد الجمعة 30-08-2013 14:28

تدور الموضة كعجلة، فتعود ببعض الاختلافات أو اللمسات العصرية، فقد شهد عام 2013 عودة موضة الضفائر الملاصقة للرأس بواسطة النجمات والتي كانت موضة أوائل التسعينات، فقد زينت معظم المشاهير شعورهن بالضفائر الصغيرة سواء على الرأس فقط أو بطول الشعر.

وشكلت معظم المشاهير شعورهن ضفائر على جانب واحد مع ترك باقي الشعر منسدلا، منهن كريستسن ستيوارت، أما كيم كاردشيان فشكلت مقدمة رأسها بالضفائر، وعدد قليل منهن مشى على درب الضفائر القديمة من أول الشعر لآخره منهن كرستينا أجليرا، وضمن النجمات اللائي أعادن هذة الموضة، كارمن أليكترا وكيشا وريتا اورا.

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