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وفد برلماني إيراني يزور سوريا ولبنان غدا لبحث مستجدات الأزمة السورية

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وفد برلماني إيراني يزور سوريا ولبنان غدا لبحث مستجدات الأزمة السورية وفد برلماني إيراني يزور سوريا ولبنان غدا لبحث مستجدات الأزمة السورية

قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي في إيران منصور حقيقت بور إن وفدا برلمانيا إيرانيا سيزور سوريا ولبنان غدا السبت لبحث آخر المستجدات الخاصة بالأزمة السورية.

وأضاف بور حسبما ذكرت قناة “برس تي في” الإيرانية اليوم الجمعة أن الوفد سيرأسه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي، ويتألف من أعضاء لجان الدفاع الفرعية في مجلس الشورى الإيراني.
> وكان المتحدث باسم اللجنة حسين نكافي الحسيني، قد أكد أول أمس الأربعاء أن الوفد سيسافر إلى دمشق تحت أي ظروف، حتى لو تعرضت سوريا لهجوم عسكري، مضيفا أن أهداف البعثة تتلخص في تقييم الموقف الحالي في سوريا واظهار دعم بلاده للحكومة السورية في أعقاب تهديدات واشنطن لحكومة دمشق بشن هجمة عسكرية على قواتها.
> وتتبنى واشنطن وحلفاؤها الغربيون فكرة شن حرب على سوريا على خلفية المزاعم الأخيرة التي تتهم حكومة دمشق بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة بالأسلحة الكيماوية على ضواحي دمشق ما أسفر عن مصرع أكثر من 1300 شخص معظمهم من النساء والأطفال.

ا.ش.ا

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