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السفارة الأمريكية بعمان تنفى أنباء إصدارها رسائل تحذيرية لمواطنيها فى الأردن

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السفارة الأمريكية بعمان تنفى أنباء إصدارها رسائل تحذيرية لمواطنيها فى الأردن السفارة الأمريكية بعمان تنفى أنباء إصدارها رسائل تحذيرية لمواطنيها فى الأردن

نفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى عمان اليوم "الجمعة" الأنباء التى ترددت عن إصدارها رسائل تحذيرية إلى رعاياها القاطنين فى المملكة الأردنية من الاقتراب من المراكز التجارية وأماكن التسوق المختلفة.

وذكرت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن كل الرسائل الموجهة إلى المواطنين الأمريكيين متوفرة على الموقع الرسمى لها وهى فى متناول جميع المستخدمين.

وكانت قد ترددت أنباء بشأن تبادل المواطنين الأمريكيين الموجودين على أراضى المملكة الأردنية رسائل فيما بينهم، يحذرون فيها بعضهم البعض من الاقتراب من المراكز التجارية فى الأردن.

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