أهالي سيدي جابر يجبرون الإخوان على فض مسيرتهم بعد اشتباكات بين الطرفين

كتب : أحمد ماجد منذ 25 دقيقة

أجبر أهالي سيدي جابر أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين على فض المسيرة القادمة من القائد إبراهيم وكوبري الجامعة في طريقها إلى منطقة استانلي وذلك بعد أن اشتدت الاشتباكات بين الطرفين بمنطقة سيدي جابر، وتبادلا التراشق بالطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف، لينسحب الآلاف من المسيرة التي اختفت إلا من العشرات الذين اشتبكوا مع الأهالي.

كان من المفترض أن تتوجه المسيرة إلى كوبري استانلي حيث الالتقاء بنظيرتها القادمة من أمام مسجد سيدي بشر، إلا أن فض أهالي سيدي جابر للمسيرة حال دون وصولها للكوبري.