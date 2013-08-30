خطيب الجمعة يطالب أهالي المنيا الكف عن الكلام في السياسة والعودة إلى كتاب الله

كتب : خديجة العادلي منذ 18 دقيقة

قال الشيخ يسري رمضان إمام وخطيب مسجد المحطة بمدينة الفكرية بأبوقرقاص، إن الله خلق الناس من أجل عبادته.

وأضاف أن ممارسة السياسية لا ينبغي أن تشغل تفكيرنا، ويجب أن نعود إلى الله، الجميع يتحدثون في السياسية ونسوا لماذا خلقنا الله.

وطالب رمضان، بالعودة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتقد الشيخ رمضان، قيام البعض بحلق لحيتهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وختم الشيخ، خطبته بقوله "ما أحوجنا في هذه الأيام إلى التمسك بالكتاب والسنة، والمحافظة على الصلوات الخمس"، كفنا دماء.. كفنا سياسة لنعد إلى كتاب الله عز وجل.