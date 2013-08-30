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وصول اشتباكات أنصار المعزول وأهالي سيدي جابر إلى منطقة رشدي.. والجيش يفرق المتظاهرين

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وصول اشتباكات أنصار المعزول وأهالي سيدي جابر إلى منطقة رشدي.. والجيش يفرق المتظاهرين وصول اشتباكات أنصار المعزول وأهالي سيدي جابر إلى منطقة رشدي.. والجيش يفرق المتظاهرين

كتب : أحمد ماجد منذ 11 دقيقة

امتدت الاشتباكات بين أهالي سيدي جابر وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، حتى وصلت إلى شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي، وتبادل الطرفان التراشق بالطوب والمولوتوف وطلقات الخرطوش، فيما هرب المشاركون في مسيرة أنصار المعزول من شارع سوريا الموازي لشارع المعسكر، ليجوبوا الشوارع ويعودوا ثانية إلى ستانلي في تمام الرابعة ليلتقوا بالمسيرة القادمة من مسجد سيدي بشر وفقاً لما هو مقرر.

وخرجت قوات أمن تابعة للجيش من داخل فندق رويال تيوليب التابع للقوات المسلحة والواقع ببداية شارع المعسكر الروماني وأطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين خشية التعرض للفندق.

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