أخبار عاجلة

صور| محافظ الدقهلية يحيل 39 موظفا بمستسفى ميت غمر للتحقيق -
وزير التعليم يصدر قرار بترقية 123 ألفًا و882 مدرسًا -
نقيب المأذونين: مكاتب التسوية والخلع سبب زيادة معدلات الطلاق -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... الأغنية الشعبية في الوقت الحالي تطورت بطريقة غريبة -
قعدة رجالة - ذات مومنت ... لما تحب تخلع من علاقة "انتي تستاهلي حد أحسن مني بكتير " -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن القليوبية ينجح فى فك حصار الأهالى لـ"الإخوان" بمسجد النور ببنها

Google+ Print
أمن القليوبية ينجح فى فك حصار الأهالى لـ"الإخوان" بمسجد النور ببنها أمن القليوبية ينجح فى فك حصار الأهالى لـ"الإخوان" بمسجد النور ببنها

نجحت قوات أمن القليوبية فى إقناع المئات من أهالى منشية النور بفك حصار عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين داخل مسجد النور ببنها، عقب صلاة الجمعة، لمنع تنظيم مسيرة ضد القوات المسلحة والجيش.

تلقى اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد مجدى راشد مأمور قسم بنها، بالواقعة، وعلى الفور انتقل اللواء حمزة عرفة مدير مباحث القليوبية والعميد أسامة عايش، رئيس مباحث القليوبية، إلى مكان الواقعة، وقامت أجهزة الأمن بإقناع الأهالى بفك الحصار عن المحتجزين داخل المسجد.

وتحفظت قوات الأمن على 140 من المنتمين للتيار الإسلامى من بنها وكفر شكر وطوخ، كانوا قد تجمعوا داخل مسجد النور بالمنطقة تمهيدا للخروج بمسيرة عقب صلاة الجمعة، حيث قام الأهالى بمطاردة الإخوان، وحبس مجموعة منهم داخل المسجد، ومطاردة الآخرين بالشوارع.

انتقل على الفور العقيدان مجدى راشد مأمور قسم شرطة بنها وياسر توفيق مفتش المباحث، وتم إلغاء الصلاة فى المسجد بعد عدم تمكن الإمام المكلف من الأوقاف من دخول المسجد، وتم محاصرة المسجد من جميع الجهات، لمنع خروج الإخوان، وتمكنت أجهزة الأمن من التحفظ على 140 شخصًا من المنتمين للجماعة، بينما فر آخرون إلى منطقة مقابر الشموت المجاورة لمكان الواقعة، وجار محاصرتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365