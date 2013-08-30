أمن القليوبية ينجح فى فك حصار الأهالى لـ"الإخوان" بمسجد النور ببنها

نجحت قوات أمن القليوبية فى إقناع المئات من أهالى منشية النور بفك حصار عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين داخل مسجد النور ببنها، عقب صلاة الجمعة، لمنع تنظيم مسيرة ضد القوات المسلحة والجيش.

تلقى اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد مجدى راشد مأمور قسم بنها، بالواقعة، وعلى الفور انتقل اللواء حمزة عرفة مدير مباحث القليوبية والعميد أسامة عايش، رئيس مباحث القليوبية، إلى مكان الواقعة، وقامت أجهزة الأمن بإقناع الأهالى بفك الحصار عن المحتجزين داخل المسجد.

وتحفظت قوات الأمن على 140 من المنتمين للتيار الإسلامى من بنها وكفر شكر وطوخ، كانوا قد تجمعوا داخل مسجد النور بالمنطقة تمهيدا للخروج بمسيرة عقب صلاة الجمعة، حيث قام الأهالى بمطاردة الإخوان، وحبس مجموعة منهم داخل المسجد، ومطاردة الآخرين بالشوارع.

انتقل على الفور العقيدان مجدى راشد مأمور قسم شرطة بنها وياسر توفيق مفتش المباحث، وتم إلغاء الصلاة فى المسجد بعد عدم تمكن الإمام المكلف من الأوقاف من دخول المسجد، وتم محاصرة المسجد من جميع الجهات، لمنع خروج الإخوان، وتمكنت أجهزة الأمن من التحفظ على 140 شخصًا من المنتمين للجماعة، بينما فر آخرون إلى منطقة مقابر الشموت المجاورة لمكان الواقعة، وجار محاصرتهم.