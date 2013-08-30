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"ريهانا" تجسّد جرأتها في مجموعتها الثانية لـRiver Island

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"ريهانا" تجسّد جرأتها في مجموعتها الثانية لـRiver Island "ريهانا" تجسّد جرأتها في مجموعتها الثانية لـRiver Island

كشفت المغنية "ريهانا" Rihanna عن مجموعتها الثانية لعلامة "ريفر آيلاند" Island والمخصّصة لموسم خريف وشتاء 2013-2014. وسوف يتم إطلاق المجموعة المؤلفة من عدد من التصاميم الشبابية والعصرية على دفعتين: الأولى في شهر سبتمبر/أيلول القادم، والثانية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. وتعكس تصاميم المجموعة جرأة المغنية في إطلالاتها، حيث برزت بعض القصات الغريبة كالبلوزات القصيرة والسترات المدرّعة والشورتات المترهّلة... وغيرها من القطع التي تتطلب منك جرأة لتتميزي بارتدائها.
إليك صوراً عن بعض القطع من مجموعة "ريهانا" لعلامة "ريفر آيلاند". اختاري منها القطعة التي تعجبك.

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سيدتي