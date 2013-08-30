أخبار عاجلة

صور| محافظ الدقهلية يحيل 39 موظفا بمستسفى ميت غمر للتحقيق -
وزير التعليم يصدر قرار بترقية 123 ألفًا و882 مدرسًا -
نقيب المأذونين: مكاتب التسوية والخلع سبب زيادة معدلات الطلاق -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... الأغنية الشعبية في الوقت الحالي تطورت بطريقة غريبة -
قعدة رجالة - ذات مومنت ... لما تحب تخلع من علاقة "انتي تستاهلي حد أحسن مني بكتير " -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

استمرار حصار الأهالي للإخوان في مسجد النور ببنها

Google+ Print
استمرار حصار الأهالي للإخوان في مسجد النور ببنها استمرار حصار الأهالي للإخوان في مسجد النور ببنها
القليوبية – محمد عبد الحميد:
الجمعة , 30 أغسطس 2013 14:53

واصل المئات من أهالى منطقة منشية النور ببنها حصارالعشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين داخل مسجد النور بالمنطقة حيث تدخلت قوات الأمن لفك الحصار, ونقل المتحفظ عليهم ويبلغ عددهم 140 من المنتمين للتيار الإسلامي من بنها وكفر شكر , وطوخ كانوا قد تجمعوا داخل  مسجد النور بالمنطقة تمهيد ا للخروج بمسيرة عقب صلاة الجمعة حيث  قام الأهالى بمطاردة الإخوان وحبس مجموعة منهم داخل المسجد ومطاردة الآخرين بالشوراع.

انتقل على الفور العقيدان مجدى راشد مأمور قسم شرطة بنها وياسر توفيق مفتش المباحث وتم إلغاء الصلاة فى المسجد بعد عدم تمكن الإمام المكلف من الأوقاف من دخول المسجد وتم محاصرة المسجد من جميع الجهات لمنع خروج الإخوان, وتمكنت أجهزة الأمن من التحفظ علي 140 شخصا من المنتمين للجماعة بينما فر أخرون إلى منطقة مقابر الشموت المجاورة لمكان الواقعة وجاري محاصرتهم.
> وقد تم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة , وتبين من تحريات اللواء أن عرفة حمزة مدير المباحث وهشام خطاب مفتش الأمن العام والعميد أسامة عايش رئيس المباحث أن عددا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من مراكز طوخ وكفرشكر وبنها تجمعوا في مسجد النور ببنها استعدادا للخروج في مسيرة لتأييد المعزول فعلم الأهالي , وبدأوا في مطاردتهم وتكسير أتوبيس كان يقلهم إلا أن الأتوبيس بمن فيه نجح في الهروب بينما تمكن الأهالي من ضبط العشرات من الإخوان ومحاصرة مجموعة أخرى داخل المسجد واحتجاز البعض داخل بيوت الأهالي لحين وصول الأمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية