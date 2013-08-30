استمرار حصار الأهالي للإخوان في مسجد النور ببنها

القليوبية – محمد عبد الحميد: الجمعة , 30 أغسطس 2013 14:53

واصل المئات من أهالى منطقة منشية النور ببنها حصارالعشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين داخل مسجد النور بالمنطقة حيث تدخلت قوات الأمن لفك الحصار, ونقل المتحفظ عليهم ويبلغ عددهم 140 من المنتمين للتيار الإسلامي من بنها وكفر شكر , وطوخ كانوا قد تجمعوا داخل مسجد النور بالمنطقة تمهيد ا للخروج بمسيرة عقب صلاة الجمعة حيث قام الأهالى بمطاردة الإخوان وحبس مجموعة منهم داخل المسجد ومطاردة الآخرين بالشوراع.

انتقل على الفور العقيدان مجدى راشد مأمور قسم شرطة بنها وياسر توفيق مفتش المباحث وتم إلغاء الصلاة فى المسجد بعد عدم تمكن الإمام المكلف من الأوقاف من دخول المسجد وتم محاصرة المسجد من جميع الجهات لمنع خروج الإخوان, وتمكنت أجهزة الأمن من التحفظ علي 140 شخصا من المنتمين للجماعة بينما فر أخرون إلى منطقة مقابر الشموت المجاورة لمكان الواقعة وجاري محاصرتهم.

> وقد تم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة , وتبين من تحريات اللواء أن عرفة حمزة مدير المباحث وهشام خطاب مفتش الأمن العام والعميد أسامة عايش رئيس المباحث أن عددا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من مراكز طوخ وكفرشكر وبنها تجمعوا في مسجد النور ببنها استعدادا للخروج في مسيرة لتأييد المعزول فعلم الأهالي , وبدأوا في مطاردتهم وتكسير أتوبيس كان يقلهم إلا أن الأتوبيس بمن فيه نجح في الهروب بينما تمكن الأهالي من ضبط العشرات من الإخوان ومحاصرة مجموعة أخرى داخل المسجد واحتجاز البعض داخل بيوت الأهالي لحين وصول الأمن.