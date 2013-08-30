نصائح للمرأة الحامل أثناء فترة المخاض

تعتبر آلام المخاض أقسى الآلام التى تعانيها المرأة، وتمثل تلك المرحلة رعبا للحامل خاصة إذا كانت المرة الأولى، وتقول الدكتورة رحاب عبد الله أخصائية أمراض النساء والتوليد، إن المخاض تعتبر المرحلة الأخيرة من الحمل وتمثل أكثر الأوقات ألما للمرآة وتستمر فترة المخاض والولادة من 8 إلى 13 ساعة وتعانى خلالها المرأة من ألم شديد يبدأ بأسفل الظهر ثم ينتقل إلى أسفل البطن ثم تبدأ بالشعور بانقباضات والطلق على فترات متقطعة يقل تلك الفترة كلما قرب موعد الولادة.

وأضافت رحاب لتقليل الآلام الناتجة عن المخاض حاولى أن تتنفسى بعمق وأن تسترخى خلال التنفس وخاصة مع الزفير وتلك الحالة يمكنها أن تكون عملية تتدربين عليها قبيل الولادة بشهرين على الأقل كما يمكنك الحركة باستمرار خلال الولادة لتقليل الآلام وحاولى أن ترقدى على وسائد وثيرة وكثيرة.

إذا كنت فى البداية المخاض فاحذرى أن تستلقى على ظهرك لأن الاستلقاء من شأنه أن يزيد من فترة المخاض وكلما طالت تلك الفترة كلما تألمت أكثر كما يمكنك أن تغيرى من وضعك إلى أى وضع يجعلك أكثر راحة مثل أن تقفى وتستندى على أقرب طاولة أو سرير لك أو حاولى أن تأخذى وضعية القطة بالجلوس على أربع فى محاولة منك لتخفيف الألم.

حاولى التحرك أو الجلوس على الكرسى قليلا ثم المشى قم حاولى تحريك نصفك الأسفل وخاصة وقت الانقباضات ولا باس خلال المخاض أن تتناول المرأة شيئا من طعامها المفضل أو مشروبها المفضل فذلك ن شان أن يرفع من روحها المعنوية.

وقد أثبتت بعد الدراسات التى أجريت على عدد من السيدات رفضهن تناول أى طعام خوفا من الخضوع لعملية الولادة القيصرية كن أكثر قلقا وتوترا ممكن تناولهن أطعمة خفيفة أو مشروبات خفيفة لتخفيف الألم عنهن.

كما أنها يجب أن تحصل على الدعم الكامل من المتواجدين معها سواء كان زوجها أو أختها أو والدتها أيا كان الموجود معها كما أنه يجب على الأم أو المتواجدين أن يذكروها أن خلال ساعات سيكون هناك طفل بين يديها.