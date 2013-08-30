روماريو يخضع لجراحة ناجحة للعلاج من انزلاق غضروفي

ريو دي جانيرو (إفي): خضع اللاعب البرازيلي السابق، النائب البرلماني الحالي روماريو لجراحة ناجحة للعلاج من انزلاق غضروفي، وفقا لما أكدته مصادر طبية.

وقال بيان صادر عن مستشفى (سارا كوبيستشيوك) التي أجريت بها العملية مساء أمس الخميس واستمرت ستة ساعات أن روماريو حاليا بحالة جيدة.

ويعتبر روماريو، الذي يشغل حاليا منصب نائب فيدرالي بولاية ريو دي جانيرو، من أشد منتقدي الامتيازات التي منحتها البرازيل للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتنظيم بطولتي كأس القارات والمونديال.

وكان روماريو من المؤيدين لموجة الاحتجاجات التي شهدتها البرازيل في الأشهر الأخيرة اعتراضا على ارتفاع نفقات كأس القارات وكأس العالم وعدم تخصيص أموال كافية لتحسين خدمات التعليم والأمن والصحة.

وفي الشهر الماضي تخلى روماريو عن عضويته في الحزب الأشتراكي البرازيلي لإطلاق ترشيحه لمنصب حاكم ريو دي جانيرو.